Саратовские полицейские приняли участие в охране порядка во время чемпионата мира по футболу

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По информации пресс-службы ведомства, коллеги из Волгоградской и Самарской области выражают в них искреннюю признательность и благодарность за безупречную службу сводного отряда саратовской полиции в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.«За период служебной командировки сотрудники сводного отряда продемонстрировали свои высокие деловые и личные качества, профессионализм, компетентность, дисциплинированность и целеустремленность в работе. Несмотря на высокую физическую и моральную нагрузку, Ваши подчиненные достойно выполняли свой служебный долг, образцово и с честью решали задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности», - говорится в письмах, адресованных начальнику ГУ МВД России по Саратовской области генерал-майору полиции Николаю Трифонову.В настоящее время вернувшиеся из ответственной командировки саратовские полицейские уже приступили к своим служебным обязанностям. Руководство Главка отмечает, что опыт, приобретенный в ходе обеспечения общественной безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, будет использован в дальнейшей служебной деятельности.