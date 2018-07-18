На область надвигается сильная гроза
Жителей призывают к осторожности.
По данным Саратовского гидрометцентра, в ближайшие 3 часа местами по области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 18-23 м/с, сильный ливень, местами град.
МЧс области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, населению рекомендуют убрать вещи с балконов и лоджий, по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.
Если во время непогоды вы оказались на улице, необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении, держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.