В НЮС «Амулекс» оценили ситуацию с правоотношениями на российском криптовалютном рынке
Исходя из анализа ситуации в сфере цифровых валют, проведенного генеральным директором Национальной Юридической Службы «Амулекс» Дмитрием Макаренко, май текущего года выдался крайне интересным с точки зрения правоотношений, вытекающих из оборота криптовалют на рынке РФ. Такой вывод был сделан в качестве реакции на решение Десятого арбитражного апелляционного суда, согласно которому криптовалюта была квалифицирована судейской коллегий в качестве имущества.
По словам эксперта, несмотря на отсутствие прямого указания, что криптовалюта признается имуществом, судом была применена аналогия в соответствии со ст.6 Гражданского кодекса РФ. Он также учел положения внесенного в конце марта 2018 года Госдумой законопроекта «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ» (№ 424632-7)».
Сообщается, что российское законодательство не наделяет криптовалюту вещественной формой, она является нематериальным объектом. Однако с точки зрения правового подхода к классификации имущества, ее объективизация допустима.
Определив криптовалюту «иным имуществом», суд, по сути, позволил участником гражданско-правовых отношений право использовать традиционные гражданско-правовые классификации, которые применимы к материальным объектам иного рода. Получается, что общие положения ГК РФ можно использовать в качестве руководства при совершении сделок с криптовалютами, — констатирует Макаренко.