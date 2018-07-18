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В сентябре в Советском районе пройдёт Этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман»

Новости


В сентябре в Советском районе пройдёт Этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман».

"Организаторы поставили перед собой задачу сохранить культурное наследие народов Саратовского Заволжья.

Праздник состоится в поселке Степное. Все желающие смогут познакомиться с этнографией и историей народов Заволжья, увидеть этнические костюмы, узнать об истории православия в этом районе. Так же будут организованы экскурсии в исторические немецкие поселения по трём маршрутам: «Долина Марии», «Хайсоль» (стоянка сарматов, древние курганы скифов, поселение Хайсоль), «Дороги Лоиса». Это все помимо экспозиции исторических артефактов, выставки народного этнического декоративно-прикладного творчества и мастер классов, фольклорной музыкальной программы и многого другого.

Презентация фестиваля пройдет 25 июля в Поволжском институте управления РАНХиГС.

Для справки: Проект Советской местной организации ВОИ «Этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман» в 2018 г. стал победителем первого конкурса Фонда Президентских грантов и областного конкурса общественно-полезных (социальных) проектов.

Проект был разработан при методической поддержке Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС при Президенте РФ", - сообщает пресс-служба института.