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Горпарк приглашает на кинопоказы под открытым небом

Новости / Культура
Горпарк приглашает на кинопоказы под открытым небом


Сеансы будут проходить воскресными вечерами на сцене "Ракушка".

По информации администрации Октябрьского района, кинопоказы советских фильмов Городской парк возобновляет по многочисленным просьбам гостей.

Каждое воскресенье в 20.00, на сцене «Ракушка» можно будет посмотреть любимые фильмы. Так, 22 июля будет показан фильм «Формула любви», 29 июля – «Девчата». На август запланированы показы фильмов «Тридцать первое июня», «Летят журавли», «Верные друзья», «Горячий снег».

Фото http://gtrk-saratov.ru