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В Ершовский район поступила новая пожарная техника

Новости
В Ершовский район поступила новая пожарная техника


Она будет обслуживать три села.

Как сообщает секретариат зампреда правительства области Василия Разделкина, новый современный пожарный автомобиль марки «Урал-5557» получил отдельный пост №21 противопожарной службы Саратовской области в с. Орлов Гай. Машина оборудована всем необходимым снаряжением для эффективного предотвращения и ликвидации природных и техногенных пожаров.

Всего в Ершовский район поступят четыре пожарных автомобиля, и первый из них уже получили в с. Орлов Гай.

Отдельный пост №21 в с. Орлов Гай противопожарной службы Саратовской области с 2007 года обеспечивает противопожарную защиту населенных пунктов Ершовского района (с.Новорепное, с. Орлов Гай, с. Калинино) с общей численностью населения 5 тыс. человек. Объект полностью укомплектован личным составом в количестве 6 человек и 2 пожарными автомобилями, требующими обновления. В текущем году силами пожарного подразделения совершено 16 выездов на тушение пожаров и ликвидацию возгораний.

Использование новой техники позволит повысить эффективность выполнения задач по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов муниципального района.

Фото http://nizhnevartovsk.yarmarka.biz