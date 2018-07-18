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Саратовцы приняли участие в заплыве через Янцзы

Новости / Спорт
Саратовцы приняли участие в заплыве через Янцзы


Поездка саратовских спортсменов на соревнования в Ухань состоялась по приглашению китайской стороны в рамках налаживания побратимских отношений между нашими городами в ходе перекрестных годов сотрудничества регионов России и Китая.

По информации пресс-служба городской администрации, с 13 по 17 июля в китайском городе Ухань провинции Аньхой проходит 44-й Уханьский фестиваль заплыва через реку Янцзы. Участникам фестиваля, прибывшим из одиннадцати стран (Великобритании, Германии, Швеции, Венгрии, России, Таиланда, Японии, Новой Зеландии, Австралии, Бразилии и Чили), необходимо пересечь 1800 метров водной зоны реки Янцзы. В состязании принимают участие только подготовленные спортсмены, которые заранее осуществляют предварительные заплывы для допуска к главным
соревнованиям.

От города Саратова в международном Уханьском фестивале-2018 приняли участие воспитанники МУ "Центральная Спортивная Школа", победители и призеры Всероссийских соревнований по триатлону, члены сборной Саратовской области по триатлону Сергей Мирсков и Элина Лукьянова.

По итогам заплыва, который представляет собой серьезное испытание из-за сильного течения реки, среди 38-ми стартовавших мужчин до финишных ворот добрались только 9. Среди женщин только 5 участниц из 34 стартовавших
пересекли финишные ворота. Победителем среди мужчин стал спортсмен из Швеции. Первое место в женском заплыве заняла уроженка Китая.