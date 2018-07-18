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Саратовцы приняли участие в заплыве через Янцзы
10:56 | 17 июля
В минувшие сутки горели сенник, гараж и склад
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В минувшие сутки горели сенник, гараж и склад

Новости / ЧП


Всего было ликвидировано 4 пожара.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, 16 июля в полдень на пульт «01» поступил сигнал о загорании сенника в поселке Мечетное Советского района. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На тушение выезжала 1 единица техники, 2 человека личного состава.

17 июля в 03 ч. 09 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в гараже на ст. Сенная в Вольском районе. Площадь пожара составила 32 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

17 июля в 03 ч. 00 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в складском помещении в с. Северка Ртищевского района. Площадь пожара составила 525 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 6 человек личного состава.