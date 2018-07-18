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Johnson & Johnson заплатит за тальк

Новости
Johnson & Johnson заплатит за тальк

Компания Johnson & Johnson должна выплатить $4,69 млрд компенсаций по делу о связи детской присыпки с развитием онкологических заболеваний. Сенсационное решение вынесли присяжные суда города Сент-Луис в штате Миссури. В адрес компании были выдвинуты обвинения о якобы наличии в детской присыпке, продаваемой J&J более 10 лет, асбеста, который приводит к развитию раковых заболеваний.

Johnson & Johnson считают решение несправедливым и приводят в доказательство результаты исследований, проводимых в течение нескольких лет (в том числе и Агентством США по контролю за продуктами и лекарствами). В них сообщается, что тальк не может провоцировать развитие заболеваний, так как является безопасным.

В рамках глобальной антиасбестовой кампании обвинители J&J пытаются связать скандал Johnson & Johnson с производителями хризотилового асбеста и перенести ответственность на них. В свою очередь, производители в который уже раз отвечают: существуют многочисленные международные исследования, где говорится о необходимости разделять группы минерала. Амфиболовый асбест запрещен во всем мире из-за негативного влияния на здоровье человека. Хризотиловый асбест, который применяется во многих странах мира, при контролируемом использовании безопасен для людей.