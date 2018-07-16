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МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях

Новости
МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях


В области прогнозируется гроза и сильный ветер.

По данным Саратовского гидрометцентра, ночью и днем 17 июля, местами по области и в г. Саратове ожидается сильный дождь, ливень (15-49 мм), гроза, град. Местами по области ожидается усиление восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. При грозе также можут наблюдаться шквалистое усиление ветра, порывы 18-23 м/с.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, населению рекомендуют убрать вещи с балконов и лоджий, по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.

Если во время непогоды вы оказались на улице, необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении, держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.