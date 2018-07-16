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В Саратове подведены промежуточные итоги акции «Сохрани свой велосипед»

Новости


14 июля в Саратове владельцам велосипедов было предложено в добровольном порядке зарегистрировать свое двухколесное транспортное средство.

В 18.00 пункты были открыты на улице Рахова и на Набережной Космонавтов. В акции были задействованы сотрудники Управления МВД России по г. Саратову, члены добровольной народной дружины, представители Общественного совета при УМВД России по г. Саратову. Паспорта на свое имущество оформили десятки саратовцев. Некоторые рассказали сотрудникам, что узнали об акции из СМИ, другие – от друзей и знакомых, на велосипеды которых уже были составлены паспорта.

Всего же по итогам мероприятий, которые проводились на территории города, в период с 9 по 15 июля, велосипедные паспорта получили более двух тысяч жителей Саратова. В крупномасштабной акции были задействованы сотрудники различных подразделений Управления города: ПДН, ГИБДД, УУП, ППСП и иные службы. На территории города проведено более 60 мероприятий. Кроме того участковые уполномоченные полиции провели подомовой и поквартирный обход граждан, было роздано более 7 тысяч тематических памяток.

В акции «Сохрани свой велосипед» приняли участие и сотрудники вновь созданного на территории города велопатруля. Напомним, в зоне несения службы нарядов – сквер на улице Рахова, городской парк, а также сквер на 50 лет Октября. Обратившись к любому из сотрудников, на месте можно оформить свой велосипед. Процедура займет несколько минут. От владельца требуется: марка транспортного средства, серийный номер, информация о лицах, которые помимо законного владельца могут пользоваться транспортным средством, отличительные особенности велосипеда. В дальнейшем информация будет внесена в базу данных.