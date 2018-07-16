Четвертый Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского начнется в Саратовском академическом театре драмы 12 октября
12 октября в Саратовском академическом театре драмы имени И.А.Слонова начнется Четвертый Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского.
Программу полюбившегося жителям нашего города театрального форума как и прежде составят постановки, в создании которых так или иначе приняли участие выпускники саратовской театральной школы.
Завершится фестиваль 20 октября.
Академдрама уже объявила о старте в скором времени продаж билетов на спектакли фестивальной афиши.
Билеты продаются в кассах театра драмы, ТРЦ «Триумф Молл», ТЦ «Оранжевый», ТЦ «Happy Молл», ТРЦ «Тау галерея».
Также вы можете заказать билеты онлайн на официальном сайте театра: www. saratovdrama.com