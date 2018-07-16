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Правительство области рекомендует жителям региона воспользоваться страховыми программами по защите имущества

Новости


Правительство области рекомендует жителям региона воспользоваться страховыми программами по защите имущества, которые предлагают страховщики, работающие в регионе.

Страхование жилья и хозяйственных построек поможет возместить убытки от последствий природных бедствий. Существуют варианты страхования полностью всего дома, отдельных построек, только инженерного оборудования или электронной техники, мебели, отдельных комнат или этажей.

Страхование особенно важно для жителей территорий, подверженных стихийным бедствиям. Специалисты органов по борьбе с чрезвычайными ситуациями напоминают, что имущество граждан может подвергнуться воздействию паводков, наводнений, пожаров, землетрясений.

Территория Саратовской области обладает значительным разнообразием климатических, ландшафтных и геологических условий, что обусловливает возникновение опасных природных явлений: шквалистого и ураганного ветра, сильного дождя и снега, ливней, града, сильных морозов, гололеда, сильной жары, чрезвычайной пожароопасности, весеннего половодья, оползней и эрозионных процессов.

В России страхование недвижимости не является обязательным, собственник сам решает, страховать жилье или нет, и это вопрос личной ответственности. Как показывает практика, страховка оформляется обычно на весь дом. В таком случае есть возможность защитить от пожара и последствий его тушения, от повреждения стихийными бедствиями (смерч, ураган, молния, наводнения, оползни), от краж, разбоя, грабежей.

Страхование даст гарантию того, что в случае стихийного бедствия собственник точно получит компенсацию за утраченное имущество.