В саратовских оздоровительных лагерях проходит фестиваль "Вернуть детство"
24-25 июля на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря им. В. Дубинина Татищевского района состоится региональный этап фестиваля «Вернуть детство», реализуемого в Приволжском федеральном округе под патронатом полномочного представителя Президента РФ Михаила Бабича.
Региональный этап фестиваля пройдет по трем направлениям: спартакиада воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья», интеллектуально-развивающая игра «Ума палата», конкурс детского творчества «Звезды детства».
В настоящее время в детских оздоровительных лагерях «Радуга» Пугачевского района, «Лесная поляна» Базарно-Карабулакского района и «им. В. Дубинина» Татищевского района проходят отборочные мероприятия по этим направлениям фестиваля.