Команда СГАУ стала победителем финальных соревнований VII летней Универсиады ВУЗов министерства сельского хозяйства РФ
С 7 по 14 июля 2018 года в Саратове прошли финальные соревнования VII летней Универсиады высших учебных заведений министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
В состязаниях принимали участие порядка 1000 спортсменов из 36 вузов 35 регионов России.
Программа Универсиады включала соревнования по 8 видам спорта: баскетбол, волейбол, дартс, греко-римская борьба, вольная борьба, пауэрлифтинг, летний полиатлон, легкая атлетика.
По итогам соревнований в общекомандном зачете места распределились следующим образом:
1 место – команда Саратовского ГАУ имени Вавилова;
2 место – команда Башкирского ГАУ;
3 место – Команда Новосибирского ГАУ.