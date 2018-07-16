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Открылась выставка к 100-летию государственной архивной службы России

Новости
Открылась выставка к 100-летию государственной архивной службы России

Экспозиция размещена в Центральной городской библиотеке на Зарубина.

Выставка «История архива. К 100-летию государственной архивной службы России» создана в рамках проекта «Книгу области листая». В экспозиции собраны копии архивных документов, отражающих важнейшие вехи истории архивной службы в Саратовской области.

По сообщению организаторов, история Саратовского государственного архива начинается от даты учреждения губернского архивного управления – 1 июля 1918 года. Об этом свидетельствует протокол заседания исполнительного комитета Саратовского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов с резолюцией «Об организации Саратовского губернского архива».

Основные вехи развития архивной службы Саратовской области в экспозиции отражают личное дело о службе заведующего Саратовским губернским архивом в 1919-1920 гг. В.И. Веретенникова, предупреждение Саратовского архивного бюро торговцам о запрете на использование архивных документов в качестве оберточной бумаги, приказ управления НКВД СССР по Саратовской области «О реорганизации сети государственных архивов», акт комиссии по рассекречиванию документов фондов Государственного архива Саратовской области, Решение Саратовского облисполкома Совета народных депутатов «Об утверждении положения о Государственном архиве Саратовской области», копии других архивных документов. Интересен обширный фотоматериал.

Об истории и деятельности ОГУ «Государственный архив Саратовской области» рассказывают и книги, представленные из фонда Центра муниципальной и краеведческой информации.

Выставка «История архива. К 100-летию государственной архивной службы России» будет работать до сентября. Посетителей ждут с 9.00 до 20.00.