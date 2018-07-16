16 июля 2018 21:25 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 16 июля
В Саратове подведены промежуточные итоги акции «Сохрани свой велосипед»
17:05 | 16 июля
МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях
16:18 | 16 июля
Четвертый Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского начнется в Саратовском академическом театре драмы 12 октября
15:19 | 16 июля
Правительство области рекомендует жителям региона воспользоваться страховыми программами по защите имущества
14:28 | 16 июля
В саратовских оздоровительных лагерях проходит фестиваль "Вернуть детство"
13:39 | 16 июля
Команда СГАУ стала победителем финальных соревнований VII летней Универсиады ВУЗов министерства сельского хозяйства РФ
12:50 | 16 июля
Открылась выставка к 100-летию государственной архивной службы России
11:46 | 16 июля
Следователи устанавливают обстоятельства двух трагедий на воде
10:30 | 16 июля
С 1 сентября откроется 16 обновленных спортзалов в сельских школах региона
09:22 | 16 июля
Поддержка локализации производства медизделий – важный шаг правительства РФ
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Следователи устанавливают обстоятельства двух трагедий на воде

Новости / ЧП
Следователи устанавливают обстоятельства двух трагедий на воде


Происшествия зарегистрированы на территории Балашовского и Духовницкого районов.

14 июля в Хопре утонул 15-летний подросток. По информации СУ СКР по Саратовской области, он находился на территории одной из туристических баз в Балашовском районе вместе с товарищами и взрослыми. "Во время отдыха вместе с приятелями юноша зашел в реку и проследовал вдоль берега. Предположительно, оказавшись в месте, где резко изменилась глубина, он провалился и погрузился под воду. Товарищи, а также взрослые предприняли попытки спасти подростка, которые, к сожалению, не увенчались успехом. Прибывшие на место трагедии спасатели в результате поисковых мероприятий обнаружили в воде тело несовершеннолетнего", - сообщает подробности происшествия пресс-служба следственного управления.

Еще одно ЧП произошло в Духовницком районе. 14 июля в местные правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 8-летнего жителя Самарской области в центральной районной больнице.

По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями приехал в Духовницкий район. В день трагедии семья отправилась на необорудованный пляж на берегу реки Чагра. Во время купания мальчик пропал из поля зрения взрослых. Родителям совместно с местными жителями удалось обнаружить его в воде, он был госпитализирован в лечебное учреждение, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

В настоящее время по обоим фактам проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения.

Фото http://region03.ru