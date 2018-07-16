Следователи устанавливают обстоятельства двух трагедий на воде
Происшествия зарегистрированы на территории Балашовского и Духовницкого районов.
14 июля в Хопре утонул 15-летний подросток. По информации СУ СКР по Саратовской области, он находился на территории одной из туристических баз в Балашовском районе вместе с товарищами и взрослыми. "Во время отдыха вместе с приятелями юноша зашел в реку и проследовал вдоль берега. Предположительно, оказавшись в месте, где резко изменилась глубина, он провалился и погрузился под воду. Товарищи, а также взрослые предприняли попытки спасти подростка, которые, к сожалению, не увенчались успехом. Прибывшие на место трагедии спасатели в результате поисковых мероприятий обнаружили в воде тело несовершеннолетнего", - сообщает подробности происшествия пресс-служба следственного управления.
Еще одно ЧП произошло в Духовницком районе. 14 июля в местные правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 8-летнего жителя Самарской области в центральной районной больнице.
По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями приехал в Духовницкий район. В день трагедии семья отправилась на необорудованный пляж на берегу реки Чагра. Во время купания мальчик пропал из поля зрения взрослых. Родителям совместно с местными жителями удалось обнаружить его в воде, он был госпитализирован в лечебное учреждение, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.
В настоящее время по обоим фактам проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения.
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