Следователи устанавливают обстоятельства двух трагедий на воде

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14 июля в Хопре утонул 15-летний подросток. По информации СУ СКР по Саратовской области, он находился на территории одной из туристических баз в Балашовском районе вместе с товарищами и взрослыми. "Во время отдыха вместе с приятелями юноша зашел в реку и проследовал вдоль берега. Предположительно, оказавшись в месте, где резко изменилась глубина, он провалился и погрузился под воду. Товарищи, а также взрослые предприняли попытки спасти подростка, которые, к сожалению, не увенчались успехом. Прибывшие на место трагедии спасатели в результате поисковых мероприятий обнаружили в воде тело несовершеннолетнего", - сообщает подробности происшествия пресс-служба следственного управления.Еще одно ЧП произошло в Духовницком районе. 14 июля в местные правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 8-летнего жителя Самарской области в центральной районной больнице.По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями приехал в Духовницкий район. В день трагедии семья отправилась на необорудованный пляж на берегу реки Чагра. Во время купания мальчик пропал из поля зрения взрослых. Родителям совместно с местными жителями удалось обнаружить его в воде, он был госпитализирован в лечебное учреждение, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.В настоящее время по обоим фактам проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения.Фото http://region03.ru