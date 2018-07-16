Поддержка локализации производства медизделий – важный шаг правительства РФ

просмотров: 84

По его словам, компания завершает локализацию производства баллонных катетеров и продолжает расширять мощности производства, неуклонно повышая производительность и осуществляя неизменный контроль качества продукции.Егор Лукьянов (https://www.kommersant.ru/doc/3677055) заметил, что у России есть все возможности для развития конкурентоспособной медицинской промышленности. Он напомнил, что правительство РФ в 2015 году совершило верный шаг в борьбе за снижение показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, сделав ставку на поддержку локализации производства медизделий. Сегодня доля российских медизделий на рынке уверенно повышается, хотя импорт в 2017 году составил более 75%.Компания «Стентекс», рассказал Егор Лукьянов, вышла на рынок в 2017 году, а уже в конце мая доля ее продукции составила около 16%. Гендиректор предприятия озвучил главную задачу отечественной медпромышленности – обеспечить российских хирургов клинически эффективными и безопасными инструментами мирового уровня.