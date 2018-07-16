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С 1 сентября откроется 16 обновленных спортзалов в сельских школах региона

Новости


С начала учебного года сельские школьники будут заниматься спортом в обновленных спортзалах

Саратовская область – активный участник федерального проекта по модернизации спортивных залов школ в сельской местности. Это комплекс мероприятий, включающий в себя ремонт и реконструкцию действующих спортзалов, закупку нового оборудования, открытие спортивных площадок, клубов и секций.

За 4 года участия в проекте было выделено 122,5 млн рублей, на эти средства были отремонтированы спортивные залы в 102 сельских школах региона. В этом году из федерального бюджета предусмотрено 17 млн руб., из областного – 2,1 млн руб., работы ведутся в 16 общеобразовательных организациях и завершатся не позднее 17 августа. В результате планируется повышение занятости школьников на селе спортом не менее чем до 55 %.

В этом году модернизация спортивных залов охватывает 16 районов. На данный момент завершены работы в 1 районе (Советский район) и ведутся работы в 15 районах: Базарно-Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Ершовском, Калининском, Красноармейском, Новобурасском, Новоузенском, Питерском, Романовском, Самойловском, Федоровском, Энгельсском и Марксовском.

В спортивных залах проводятся работы по ремонту стен, потолка, пола и кровли, замена оконных и дверных блоков, работы по демонтажу электропроводки и отопительной системы. Также производится ремонт помещений под спортивный инвентарь, раздевалок, душевых кабин и санузлов.

После завершения ремонтных работ будет произведена поставка и установка спортивного оборудования.