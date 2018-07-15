«Видимоневидимо» мыслей: о свободе, одиночестве и личном пространстве

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Зрители получили возможность увидеть эскизы четырех современных пьес и поучаствовать в их обсуждении. Заведующая литературной частью театра драмы Ольга Харитонова подчеркнула, что на этот раз формат лаборатории претерпел изменения, и для работы с пьесами были приглашены режиссеры, которые, прежде всего, являются артистами в своих театрах и имеют опыт постановки.В первый вечер саратовские театралы увидели эскиз пьесы «Сережа очень тупой». Ее написал известный сценарист, драматург и журналист, лауреат "Золотой маски" Дмитрий Данилов. Зрители нашего города уже имели возможность познакомиться с почерком этого автора. В 2018-ом, в рамках первой творческой лаборатории «Видимоневидимо», была представлена пьеса Данилова «Человек из Подольска». В этом году над его произведением «Сережа очень тупой» вместе с заслуженным артистом России Владимиром Назаровым, актерами Александром Каспаровым, Валерием Малининым, Дмитрием Кривоносовым и Натальей Кошелевой работал актер и режиссер московского "Театра.doc" Игорь Стам.В основе сюжета нелепая ситуация. В квартиру молодого, несколько экзальтированного (или полностью погруженного в мир собственных компьютерных разработок) программиста вторгаются три курьера. Именно вторгаются. Переосмыслив фразу «будем в течение часа», на этот промежуток времени они достаточно вольготно обустраиваются у адресата посылки. В этой истории странно все. Хозяин квартиры не помнит, когда и кому он что-то заказывал. У всех троих непрошеных гостей одинаковые имена и отчества. Каждый из курьеров — носитель птичьей фамилии. Они из одного города. Дома, в котором находится их офис, нет на карте. Как старому знакомому они поют песни, предлагают поиграть в города. Помимо прочего с собой у курьеров (так, на всякий случай) чемоданчик реаниматолога; лопата, чтобы закопать клиента под деревом (вдруг невзначай умрет). И да, отпевать они тоже умеют. Непривычный для курьерской службы арсенал? Да что вы? Как мы узнаем из их неспешного рассказа, все вышеперечисленное им уже пригождалось.Абсурдность сложившейся ситуации артисты Академдрамы отыгрывают так точно, что текст с его кажущейся простотой на глазах зрителей превращается в многомерное пространство. Свою жизненную позицию курьер номер 1 (Владимир Назаров) декларирует вкрадчиво, но за этой елейностью столько агрессии! Также обманчивы юношеская отзывчивость курьера номер 2 (Дмитрий Кривоносов) и обезоруживающая свойскость курьера номер 3 (Валерий Малинин). В результате главную партию в спектакле «исполняет» острое ощущение тревоги. Оно порождает множество мыслей о том, как в одночасье жизнь обычного человека, который позволяет посторонним вторгнуться в свое личное пространство, превращается в ужас. А также увиделось, что данная ситуация работает и в обратную сторону. Авторы эскиза оставляют за зрителем ответ на вопрос, кому раньше в перспективе грозит представлять узко медицинский интерес: тем, кто навязывает свою волю, или тому, кому она навязана.Войдет ли это название в репертуар театра драмы имени И.А.Слонова, неизвестно. Однако работа кажется цельной, даже в плане сценографии. Три дизайнерских сферических светильника авторства жены главного героя, блекнущие на фоне тревожно алеющего в центре квартиры дивана, на котором уютно разместились курьеры, – очень красноречивая картина. По нашему мнению, названию пьесы не хватает вопросительного знака в конце. Во всяком случае, тупостью Сережи, каким его играет один из самых универсальных артистов своего поколения Александр Каспаров, воспринимается его внутреннее умение сопротивляться крайне противоречивым ситуациям и вызывающая симпатию сдержанность. На контрасте подан Натальей Кошелевой образ жены, которая сразу же считывает нестандартность сложившейся ситуации. За радушием хозяйки дома мы чувствуем дикую панику, которая в финале спектакля изливается близким к истерике диалогом. По признанию Игоря Стама, его задачей было показать все преимущества текста, написанного Дмитрием Даниловым. Это удалось всей творческой группе, работавшей над эскизом. И данная история, помещенная в пространство Малой сцены, очень разнообразила бы репертуар театра.Остановив выбор на сказке Геннадия Шпаликова «Гражданин фиолетовой республики», организаторы творческой лаборатории отступили от концепции знакомства зрителей с пьесами современных драматургов. Но это отступление кажущееся. Написанная в 1958 году для студенческого театра и опубликованная только к 80-летию уникального литератора драматурга и киносценариста в году 2017-ом, пьеса прозвучала злободневно и свежо. «Шпаликов – автор, на фоне которого хочется себя ощутить, понять, почувствовать. Это как у Булата Окуджавы: «На фоне Пушкина снимается семейство», - выступила Ольга Игоревна перед показом.Актер и режиссер московского Российского академического моложеного театра, ученик Александра Григорьевича Галко Александр Доронин решил эскиз в жанре, близком к кабаре. Антиутопию о сложной жизни в обществе, где все люди одинаковые по своей обреченной готовности следовать букве закона и «кровожадной» конституции только потому, что так заведено десятилетиями, на много ярко звучащих голосов разложили заслуженные артисты России Эльвира Данилина, Игорь Баголей, Виктор Мамонов, актеры Юрий Кудинов, Елена Блохина, а также недавние выпускники и студенты театрального института СГК.Согласно официальному своду законов, по которому живут граждане Фиолетовой республики, королю по достижении им двадцатилетнего возраста отрубают голову в качестве своеобразного акта справедливости. Девушек же поселяют в «интернат общественной жизни», где они должны будут «родить и первоначально выкормить мальчика или девочку», которые пополнят ряды безликих и безропотных граждан. Ключевыми фигурами в сказке-антиутопии являются первый министр двора Фиалкин («человек в чёрном костюме, белой рубашке и чёрном галстуке») и королева Клеопатра. Она считается официальной супругой каждого из новых королей, а любовные отношения ее связывают с Фиалкиным. Текст отсылает нас к громким историческим событиям прошлого, изобилует клише из советских газет, за действиями вымышленных героев мы угадываем поступки реальных персоналий. Свет шпаликовского гения проявляется в том, что по сути своей антиутопия завершается утопически. Обманувшие земляков Клеопатра и Фиалкин в результате сами оказываются на эшафоте. А за оптимистическим финалом: «Прошло много лет. Фиолетовая республика теперь называется иначе. День освобождения стал листком в календаре, на котором написано красными буквами, что 16 апреля народ свергнул власть незаконных правителей… В этот день люди не работают и по вечерам ходят в кино…», брезжит рассвет «долгой счастливой жизни». И как ни странно, толчком к переходу от трагически беспроглядной покорности к надежде на то, что добро сильнее зла, служит поведение Клеопатры и первого министра. «Элегантный как рояль», в стиле «блюз» отдающий приказы Фиалкин, не знающая возражений красавица Королева... В их репликах сквозит вселенская усталость и такого же масштаба скука от тупой готовности «фиолетовых» идти даже на смерть, если того требует закон. Премьеры Драмы сыграли в студенческой пьесе Шпаликова филигранно. Как же хочется, чтобы в репертуаре театра имени И.А.Слонова появилась постановка, где ключевым будет полюбившийся зрителям дуэт Данилина-Баголей!«Пьеса написана в 1958 году для студенческого театра. В ней есть дух авантюризма, дух оттепели, свободомыслия. В нашем формате читки хотелось донести мысли, которые вложил автор, его юмор. Мы только на пути к открытию», — признался Александр Доронин в ходе общения со зрителями после состоявшегося эскиза. Хочется верить, что театр продолжит работу в этом направлении.7 июля саратовцы увидели сценическое воплощение текста московского сценариста и драматурга Юлии Вороновой "Дневник Алены Чижук. А еще почта, ЖЖ и Фейсбук". Это произведение представляет собой монолог женщины в ее четыре возраста (16, 28 лет, 34 и 44 года), разбитый на семь глав. Именно дневниковые излияния современницы Алены, 1973 года рождения, нам показались самой завершенной работой. Силами актера и режиссера Ярославского академического драматического театра имени Федора Волкова Сергея Карпова и артисток Светланы Москвиной, Дарьи Родимовой, Александры Коваленко и Дарьи Ревиной получился практически готовый спектакль очень яркой формы.16-летняя Алена в исполнении Дарьи Ревиной смотрит на мир наивным взглядом огромных синих глаз. О намечающихся проблемах в отношениях родителей она рассказывает дневнику как бы между прочим. Верная подруга Алены спустя десять лет - «аська». Для девушки это своеобразный портал в будущее, в котором – новые отношения, новая работа, новая Алена. Александра Коваленко эффектно балансирует между кокетливым лукавством и виртуозным враньем героини ее адресатам, будь то друг, подруга или дальняя родственница. Алена в 34-летнем возрасте представляет собой женщину с кучей комплексом, расшатанной нервной системой, этакую заложницу персонального психотерапевта и набора пазлов из жизни млекопитающих (браво, Дарья Родимова за живой и сильный образ). Естественно, что свои болезненные монологи Чижук в 2008 году изливает в Живом Журнале. Алену наших дней, которая чуть ли не главным своим предназначением считает умение за два дня довести авокадо до идеальной спелости, играет Светлана Москвина. Зеркалом души героини, которая образом «попрыгуньи-стрекозы» старательно скрывает душевную боль и массу проблем, выступает фейсбук. Творческая группа «Дневника...» сработала удивительно тонко. Актрисы саратовского театра драмы и приглашенный режиссер создали исчерпывающий психологический портрет современной женщины.Противоречие мы увидели лишь в следующем. С одной стороны, популярные средства коммуникации помогли раскрыть основную мысль, заложенную автором в произведение. С другой, автор этих строк уловил жесткую сатиру по поводу присутствия социальных сетей в жизни человека. Особенно это просматривалось в трансляции Аленой своих интересов посредством фейсбука. В целом же, по нашему мнению, "Дневник Алены Чижук. А еще почта, ЖЖ и Фейсбук" в случае включения в репертуар Академдрамы, привлечет в театр самого широкого зрителя.Завершилась лаборатория «Видимоневидимо» 8 июля. Саратовский драматург Ксения Степанычева выступила с авторской читкой пьесы "Стандартная процедура". Новое произведение ей помогли представить актрисы Татьяна Родионова и Екатерина Ледяева. К сожалению, в силу сложившихся обстоятельств нам не удалось побывать на заключительном вечере лаборатории. Но то, что сотрудничество театра драмы имени И.А.Слонова с Ксенией Степанычевой стало яркой творческой «стандартной процедурой», позволяет надеяться на рождение на прославленной сцене нового спектакля, населенного узнаваемыми образами и дышащего оптимизмом.В завершении остается поблагодарить арт-руководство лаборатории за столь замечательно интерактивное событие, которым театр завершает уже третий сезон (если считать с лабораторией по современной драматургии «Авторская сцена»). «Видимо-невидимо» мыслей рождает каждый из показов творческой лаборатории. Собственно, для этого мы и смотрим спектакли. И с нетерпением ждем первого октября, дня, когда открывается новый сезон. Спасибо, любимый театр!Автор Елена МаркеловаФото www.saratovdrama.com