Вековой юбилей пограничной службы отметят военно-патриотическими песнями

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По сообщению министерства внутренней политики и общественных отношений области, фестиваль проводится в Пугачеве уже в четвертый раз. В этом году он посвящен сразу двум юбилейным событиям: 100-летию учреждения пограничной службы, а также 25-летию со дня событий массового героизма военнослужащих на 12 погранзаставе таджикско-афганской границы. Одним из участников боевых действий 1993 года был Азам Аминов, который приглашен на мероприятие.Фестиваль откроется возложением цветов к мемориалу погибших в Великой Отечественной Войне. Запланированы автопробег по городу, ряд соревнований спортивной и военно-патриотической направленности. В программе военные исторические реконструкции клубов «Саратовский рубеж» и «Высота 64», зрители увидят «бой с моджахедами». Военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям продемонстрируют «Задержание нарушителей границы».На фестивале также пройдет зональный этап областного турнира по дворовому футболу, участие в котором примут команды из Пугачевского, Ершовского, Ивантеевского, Перелюбского, Краснопартизанского районов и ЗАТО Михайловский.Главным мероприятием программы станет гала-концерт победителей и участников фестиваля.Фото https://om-saratov.ru