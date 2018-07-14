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Вековой юбилей пограничной службы отметят военно-патриотическими песнями

Новости
Вековой юбилей пограничной службы отметят военно-патриотическими песнями


14 июля в городском парке города Пугачева пройдет фестиваль «Огненная застава».

По сообщению министерства внутренней политики и общественных отношений области, фестиваль проводится в Пугачеве уже в четвертый раз. В этом году он посвящен сразу двум юбилейным событиям: 100-летию учреждения пограничной службы, а также 25-летию со дня событий массового героизма военнослужащих на 12 погранзаставе таджикско-афганской границы. Одним из участников боевых действий 1993 года был Азам Аминов, который приглашен на мероприятие.

Фестиваль откроется возложением цветов к мемориалу погибших в Великой Отечественной Войне. Запланированы автопробег по городу, ряд соревнований спортивной и военно-патриотической направленности. В программе военные исторические реконструкции клубов «Саратовский рубеж» и «Высота 64», зрители увидят «бой с моджахедами». Военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям продемонстрируют «Задержание нарушителей границы».

На фестивале также пройдет зональный этап областного турнира по дворовому футболу, участие в котором примут команды из Пугачевского, Ершовского, Ивантеевского, Перелюбского, Краснопартизанского районов и ЗАТО Михайловский.

Главным мероприятием программы станет гала-концерт победителей и участников фестиваля.

Фото https://om-saratov.ru