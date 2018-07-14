В акваторию Волги выпущено более 45 тысяч мальков стерляди
Они выведены из икры, полученной от собственного маточного поголовья стерляди, специалистами Саратовского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С.Берга (ГосНИОРХ).
По информации управления ветеринарии правительства области, в НИИ разработаны собственные методики разведения стерляди. Соблюдение всех необходимых условий выращивания и содержания рыбы очень важно для ее сохранности. Для обеспечения контроля состояния здоровья все маточное поголовье идентифицировано с помощью чипов. Икра в инкубационном цехе двукратно проходит профилактическую противопаразитарную обработку.
- Все этапы разведения рыбы выполняются при участии ветеринарных специалистов. С момента получения икры до выпуска мальков в акваторию Волги ветеринарные врачи отслеживают показатели воды, где содержится рыба, проверяют поголовье на наличие заболеваний, - прокомментировали в управлении.