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На трех площадках Саратова пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Новости
На трех площадках Саратова пройдут сельскохозяйственные ярмарки


Торговля развернется завтра на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, а также на двух торговых площадках Заводского района (на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в пос. Комсомольский).

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, покупателям будут предложены плодоовощная продукция, мясо в ассортименте, птица домашняя, молоко и молочные продукты, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.

В рамках ярмарки на сельхозрынке в Юбилейном состоится презентация волжской пастилы. Предприятие индивидуального предпринимателя по производству фруктово-ягодной пастилы, сухофруктов и плодово-фруктовых чипсов осуществляет деятельность с 2017 года на площадке саратовского бизнес-инкубатора.

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов. По всем вопросам можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.