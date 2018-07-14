Петровский район приглашает на фестиваль акустической музыки и авторской песни «Время колокольчиков»
Выступят как молодые исполнители, так и более опытные.
По информации районной администрации, музыкальный фестиваль «Время колокольчиков» в течение всех выходных будет проходить в живописном месте на реке Медведица. Организаторы обещают как участникам, так и гостям мероприятия приятный летний отдых с друзьями, семьей и музыкой, отличную возможность оторваться от городской суеты, пожить на природе, проникнуться фестивальным духом.
- «Время колокольчиков» – это фестиваль, на котором молодые исполнители могут разделить площадку со своими уже ставшими известными коллегами по цеху, - сообщили в администрации. - В дополнение к музыкальному марафону гостей ждут волейбольная площадка, развлекательные семейные мероприятия, мастер-классы, ярмарка сувениров ручной работы.
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