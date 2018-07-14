Изменен процесс постановки иностранных граждан на миграционный учет

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Теперь иностранные граждане могут встать на учет только по адресу фактического проживания. Как известно, ранее работодатели проводили регистрацию иностранных сотрудников по юридическому адресу компании. В законе специально уточняется понятие «место проживания» – это место, которое человек будет регулярно использовать для отдыха и сна. Если у хозяина иностранцы снимают квартиру, он обязан зарегистрировать их в УФМС.Эти изменения особенно касаются общежитий, хостелов и гостиниц. Сотрудники УФМС ужесточили проверки и гораздо чаще стали проверять регистрацию жильцов общежитий (https://spb.dormall.ru/). Ситуацию прокомментировала руководитель отдела продаж сети общежитий Дормал Татьяна Дуденко. По ее словам, не все общежития сегодня готовы регистрировать иностранцев и ставить их на миграционный учет. При этом она сообщила, что штраф за липовую регистрацию составляет 400 тысяч за человека. Также штраф от 2 до 5 тысяч рублей грозит за неисполнение закона иностранным гражданам, а в случае повторного нарушения – депортация из страны.