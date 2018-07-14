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В Саратов прибывают участники велопробега «The Sun Trip»

Новости / Спорт
В Саратов прибывают участники велопробега «The Sun Trip»

Им предстоит преодолеть 12 тысяч км за 100 дней.

В числе участников велопробега - 40 инженеров, техников и просто любителей новых технологий. Путешествие они совершают не на обычных велосипедах, а на солнечных. Причем, каждый из них разработал свою модель самостоятельно.

Путь велосипедистов лежит из Лиона (Франция) до Кантона (Китай). За 100 дней они должны будут проехать 12 тысяч км.

В Саратов прибывают участники велопробега «The Sun Trip»

Сегодня участники велопробега прибудут в Саратов. Наш город, в частности, посетит Лионель Серра. Он считается пионером электрических батарей и солнечных панно во Франции. Работает над ними вот уже более 20 лет. Представляя собственные модели солнечных авто, сам Лионель пользуется лишь электрокаром. Он участвует в поездке с целью ознакомления с состоянием электрических батарей и солнечных панно.

В Саратов прибывают участники велопробега «The Sun Trip»

Еще один участник - Поль Бодры - разрабатывает и тестирует электрические батареи. В 2009 году перенес операцию по пересадке сердца. Это не помешало ему в последующем поднялся на 6000 метров в Анды. Это первый в истории случай, когда обычный человек с донорским сердцем (не профессиональный спортсмен) совершил подобное восхождение. Цель Поля - доказать своим примером, что даже с донорским сердцем жизнь продолжается.