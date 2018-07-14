Саратовская байдарочница завоевала "золото" чемпионата России
С 11 по 15 июля в Москве на гребном канале «Крылатское» проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, наш регион на соревнованиях представляют спортсмены областного центра спортивной подготовки, проходящие спортподготовку в ГБУ СО СШОР по гребле на байдарках и каноэ. В их числе мастера спорта международного класса Кира Степанова, Червов Николай, мастера спорта Рамиль Алимов, Артем Каменский, Элеонора Ковальчук, Никита Новиков, Александр Тюленев, Владислава Шевчук, Сергей Неловко, кандидаты в мастера спорта Иван Ковылин, Кристина Сергеева.
В первый день соревнований Кира Степанова завоевала золотую медаль в классе байдарки-двойки на дистанции 1000 метров. В классе каноэ-двойки на дистанции 1000 метров Рамиль Алимов занял четвертое место.
В министерстве подчеркнули, что по итогам соревнований в сборную команду России будут отобраны спортсмены для участия в чемпионате мира 2018 года.