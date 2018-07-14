Житель Новобурасского района погиб из-за неосторожного обращения с керосинкой
Проводится доследственная проверка.
ЧП произошло сегодня ночью. По информации СУ СКР по Саратовской области, сообщение о нем в правоохранительные органы поступило от жителя одного из сел Новобурасского района, который увидел возгорание в соседнем доме. После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело 51-летнего хозяина жилища.
По одной из версий следователей, возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с открытым огнем (керосиновой лампой).
В настоящее время следователями завершен осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Фото http://www.proza.ru