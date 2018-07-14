«Узники подземелья» – документальный фильм решила снять продюсер Ирина Ясакова
Документальный фильм о драматичных событиях спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде намерена снять продюсер Ирина Ясакова. В этой трагичной истории не обошлось без жертв – один из тысяч специалистов, принимавших участие в спецоперации, погиб. Продюсер рассказала, что планируется подробно рассказать о том, что произошло в Таиланде, взять интервью у детей, спасателей, а также американского инженера и основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, изготовившего специальную мини-субмарину для спасения детей, заблокированных в затопленной тайской пещере.
Масштабный документальный проект с рабочим названием «Узники подземелья» потребует большой подготовки и участия опытных специалистов. Ирина Ясакова хотела бы, чтобы режиссером картины стал харизматичный Владимир Машков. Продюсер также заручилась поддержкой юриста-международника Мухарбека Бесаева и Александра Иншакова – президента Гильдии каскадеров и президента Российской кинологической федерации (РКФ).
Ранее Ирина Ясакова, глава фонда «Служу России», депутат Законодательного Собрания Вологодской области, уже имела опыт продюсирования ряда проектов.