13 июля 2018 12:01 ПЯТНИЦА
Новости
10:25 | 13 июля
«Узники подземелья» – документальный фильм решила снять продюсер Ирина Ясакова
09:13 | 13 июля
Саратовцев приглашают на бесплатные занятия по йоге
18:00 | 12 июля
В первом полугодии в области введено около 400 тыс кв. метров жилья
17:07 | 12 июля
На Волжской прошла акция "Трамвай здоровья"
16:59 | 12 июля
На Волге опрокинулась лодка с тремя пассажирами
15:05 | 12 июля
В «Липках» почтят память Андрея Дементьева
13:51 | 12 июля
В Лысогорском районе при пожаре погибла женщина
12:42 | 12 июля
В Саратове продолжается реализация проекта «Семейные киночетверги»
11:25 | 12 июля
Стартовали продажи эксклюзивной коллекции колбас «Schneller»
10:18 | 12 июля
Саратовский боксер проведет бесплатную тренировку
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В первом полугодии в области введено около 400 тыс кв. метров жилья

Новости
В первом полугодии в области введено около 400 тыс кв. метров жилья


По сравнению с прошлым годом ввод многоквартирных домов вырос на 6,4%.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ, в январе-июне, по предварительным данным, в регионе введено 394,7 тыс кв. метров жилья, что составляет 102% к показателям прошлого года.

Организациями-застройщиками завершено строительство 29 жилых домов в Саратове, Балакове, Энгельсе, Пугачеве и Озинках общей площадью 164,7 тыс кв. метров.

- По сравнению с прошлым годом ввод многоквартирных домов вырос на 6,4%. Достичь таких результатов помог почти двукратный рост выдачи ипотеки. По итогам пяти месяцев выдано свыше 6,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 10 миллиардов рублей, - отметил министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин.

Сообщается также, что доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного жилья составила 58,3%.

Фото https://www.kalitva.ru