В первом полугодии в области введено около 400 тыс кв. метров жилья
По сравнению с прошлым годом ввод многоквартирных домов вырос на 6,4%.
Как сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ, в январе-июне, по предварительным данным, в регионе введено 394,7 тыс кв. метров жилья, что составляет 102% к показателям прошлого года.
Организациями-застройщиками завершено строительство 29 жилых домов в Саратове, Балакове, Энгельсе, Пугачеве и Озинках общей площадью 164,7 тыс кв. метров.
- По сравнению с прошлым годом ввод многоквартирных домов вырос на 6,4%. Достичь таких результатов помог почти двукратный рост выдачи ипотеки. По итогам пяти месяцев выдано свыше 6,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 10 миллиардов рублей, - отметил министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин.
Сообщается также, что доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного жилья составила 58,3%.
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