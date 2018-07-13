На Волжской прошла акция "Трамвай здоровья"

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Очередная акция состоялась в Саратове на пешеходной зоне улицы Волжская. По информации министерства здравоохранения области, мероприятие «Трамвай здоровья» специалисты медицинской профилактики посвятили предупреждению заболеваний в летний период. Медики напомнили участникам акции о профилактике кишечных инфекций, правилах здорового образа жизни, о необходимости регулярного прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации.- С установлением жаркой погоды возрастает риск возникновения кишечных инфекций, - пояснили специалисты. - Этому способствуют благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов в продуктах, воде. Избежать этих неприятностей можно, соблюдая несложные правила - в первую очередь, личной гигиены. Пить только бутилированную или кипяченую воду. Тщательно мыть фрукты и овощи перед едой. Отправляясь на пикник, продукты желательно упаковывать в специальную сумку-холодильник. Если же появились признаки отравления, кишечной инфекции, необходимо срочно обращаться к врачу, особенно это касается детей, так как у несовершеннолетних быстро развивается обезвоживание и создается угроза жизни. Заниматься самолечением недопустимо, только врач сможет назначить вам правильное лечение.В минздраве пообещали, что проведение мероприятий профилактической направленности будет продолжено.