На Волге опрокинулась лодка с тремя пассажирами
Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности.
ЧП произошло 8 июля. Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте, в этот день 62-летний местный житель, не имея никаких официальных документов, оказывал услугу по перевозке трех пассажиров на маломерном судне от турбазы «Дубовая Роща» на острове Зеленый до поселка Затон. В пути следования лодка стала набирать воду и впоследствии опрокинулась. Пассажиры получили множественные повреждения тела в виде садин, гематом и ушибов.
- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены пострадавшие и очевидцы произошедшего, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.