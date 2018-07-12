В Лысогорском районе при пожаре погибла женщина
По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
По информации пресс-службы следственного управления региона, 11 июля 33-летняя женщина вместе со своим сожителем распивала спиртное, после чего вечером они уснули. Спустя некоторое время мужчина проснулся и заместил задымление в доме. Ему удалось покинуть жилище и сообщить о происшествии в экстренные службы.
После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело хозяйки дома. Следствие не исключает, что возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем при курении.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование.