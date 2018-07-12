В «Липках» почтят память Андрея Дементьева
14 июля в 16.00 в читальном зале сада состоится литературный вечер, посвященный 90-летию со Дня рождения поэта.
По информации организаторов, в ходе мероприятия гости совершат литературно-музыкальное путешествие по творчеству Андрея Дементьева. В формате открытого микрофона смогут послушать и прочитать свои любимые прекрасные и трогательные стихи поэта.
Андрея Дементьева часто называют поэтом-песенником, ведь на его стихи написано более ста песен, среди которых «Аленушка», «Отчий дом», «Лебединая верность», «Баллада о матери», «Яблоки на снегу» и многие другие. Некоторые из них прозвучат на вечере.
К мероприятию будет оформлена книжно-иллюстративная выставка, посвященная жизни и творчеству поэта.