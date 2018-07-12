В Саратове продолжается реализация проекта «Семейные киночетверги»
Сегодня в кинозале «На Рижской» пройдут два кинопоказа.
По информации областного методического киновидеоцентра, в 13.00 на экране будет представлен мультипликационный фильм «Чудо-Юдо» (6+). Сюжет киноленты разворачивается «в некотором царстве, в некотором государстве», где живет Царь Еремей с тремя сыновьями.
В 15.00 зрителей кинозала «На Рижской» ждет просмотр художественного фильма «Опасные каникулы» (6+) режиссера Ольги Беляевой. Это увлекательная история о захватывающих приключениях школьников в летние каникулы.
Фото http://kinoteatry.info