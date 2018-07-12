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Стартовали продажи эксклюзивной коллекции колбас «Schneller»

Новости
Стартовали продажи эксклюзивной коллекции колбас «Schneller»



В гипермаркете «METRO cash@carry» начались первые продажи новой эксклюзивной коллекции деликатесных колбас торговой марки «Schneller».

Представленный ассортимент пока не полный – сосиски с игристым вином, с соусом Pesto, с сыром Пармезан, топленым молоком, вареная колбаса со шпинатом, маслинами и оливками, с шампиньонами. В ближайшее время в гипермаркет поступит премиальная сырокопченая колбаса с брусникой, трюфелями и абрикосами. А колбаски для жарки на гриле – баварские с паприкой, мюнхенские с зеленью и другие уже сейчас можно приобрести во всех магазинах фирменной сети «Белой Долины». Всего в линейке уникальной коллекции 32 наименования.

Как уже сообщалось в нашем издании, производство продукции «Schneller» стало возможным в рамках реализации крупнейшего международного проекта Группы Компаний «Белая Долина».

Стартовали продажи эксклюзивной коллекции колбас «Schneller»