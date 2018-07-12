Саратовский боксер проведет бесплатную тренировку
Приглашаются все желающие.
Мероприятие проводит «Городской молодежный центр», который уже организовал серию спортивных тренировок в школе №48, на детской площадке по адресу: ул. 2-ая Садовая, дом 6, на спортивной площадке у ФОКа «Звездный», в сквере «Рубин», Детском парке, а также в поселках Жасминный, Дачный и Елшанка.
Очередное занятие состоится сегодня в 6 часов вечера на стадионе школы №52. Победитель и призер всероссийских соревнований по боксу, участник команды «Chebotarevteam» Батыр Казиев обучит саратовцев основам бокса, а воспитанники спортивного клуба «WorkoutСenterSaratov» проведут показательные выступления по воркауту.