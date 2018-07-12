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В Вольском районе выясняют обстоятельства трагедии на водоеме

Новости / ЧП
В Вольском районе выясняют обстоятельства трагедии на водоеме


Вчера вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели на реке в одном из сел Вольского района 35-летнего жителя Саратова и его 6-летней дочери.

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, вечером мужчина с двумя детьми, гостивший у родственников, отправился на водоем искупаться. При этом 11-летний сын остался на берегу, а отец с дочерью зашли в воду. В какой-то момент мальчик потерял родственников из виду, о чем сообщил местным жителям. Прибывшие на место трагедии сотрудники службы спасения обнаружили в реке тело мужчины.

Тело девочки не было найдено, поиски продолжились сегодня утром. На месте происшествия работают следователи, которые осуществляют его осмотр и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.