Саратовские выпускники впервые сдали ЕГЭ по испанскому языку
Всего новый предмет сдавали три человека, двое из них - выпускники текущего года.
По информации министерства образования области, оба экзаменованных справились с испытание на "отлично". Выпускница физико-технического лицея №1 г. Саратова Екатерина Иванушкина набрала 96 баллов, выпускник гимназии № 3 Владлен Сулейманов - 90 баллов.
Помимо высоких баллов по испанскому языку, Екатерина стала стобалльницей по профильной математике и высокобалльницей по информатике и ИКТ, обществознанию, английскому и русскому языку. Владлен также набрал высокие баллы (более 90) по истории, английскому и русскому языку.
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