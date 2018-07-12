С 1 июля начала применяться усиленная квалифицированная электронная подпись
В 2018 году с 1 июля неквалифицированные ЭП оказались недействительными. Это привело к большим неудобствам для участников государственного заказа.
Ситуация связана с изменениями 44-ФЗ, которые вводят правила электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Непонятно, по какой причине разработчики изменений не предусмотрели переходного периода, из-за чего удостоверяющие центры были вынуждены массово перевыпускать подписи для использования на федеральных торговых площадках.
Очень скоро, предсказывают эксперты, подобное потрясение произойдет на рынке с 1 января 2019 года. В этот день вступят правила, согласно которым формирование электронной подписи должно производиться по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012. До этого действовал ГОСТ Р 34.10-2001, поэтому все сертификаты, выданные по старому ГОСТу, с 1 января 2019 года станут недействительными. Проблема в том, что головной удостоверяющий центр (ГУЦ) не изготовил свой корневой сертификат, что не позволяет выпускать уже сегодня подчиненные сертификаты всем остальным УЦ.