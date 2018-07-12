В библиотеке на Зарубина открылась выставка «Саратов древних морей»
Экспозиция подготовлена центром муниципальной и краеведческой информации Центральной городской библиотеки совместно с Клубом «Не за тридевять земель».
По информации организаторов, на экспозиции представлены окаменелости обитателей морей, когда-то омывавших саратовскую землю: морская фауна юрского периода (аммониты, зубы акул), позвонки ископаемых рыб (мезозойская эра, меловой период, сеноманский век, возраст 100-93 млн. лет), найденные близ села Пудовкино Саратовской области, белемниты.
На выставке можно также ознакомиться с книгами по географии и истории Саратовской области из фонда Центра муниципальной и краеведческой информации.
Выставка «Саратов древних морей» будет экспонироваться до 15 июля. Часы работы - с 9.00 до 20.00. Библиотека приглашает ознакомиться с экспозицией всех, кто увлекается краеведением, отечественной историей и культурой.