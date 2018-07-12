12 июля 2018 19:52 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 12 июля
В первом полугодии в области введено около 400 тыс кв. метров жилья
17:07 | 12 июля
На Волжской прошла акция "Трамвай здоровья"
16:59 | 12 июля
На Волге опрокинулась лодка с тремя пассажирами
15:05 | 12 июля
В «Липках» почтят память Андрея Дементьева
13:51 | 12 июля
В Лысогорском районе при пожаре погибла женщина
12:42 | 12 июля
В Саратове продолжается реализация проекта «Семейные киночетверги»
11:25 | 12 июля
Стартовали продажи эксклюзивной коллекции колбас «Schneller»
10:18 | 12 июля
Саратовский боксер проведет бесплатную тренировку
09:10 | 12 июля
В Вольском районе выясняют обстоятельства трагедии на водоеме
18:00 | 11 июля
Саратовские выпускники впервые сдали ЕГЭ по испанскому языку
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Подписано соглашение о строительстве детской железной дороги в Саратове

Новости
Подписано соглашение о строительстве детской железной дороги в Саратове


Подписи под документом сегодня поставили губернатор Валерий Радаев, глава городской администрации Михаил Исаев и начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

По информации пресс-службы Приволжской магистрали, соглашение определяет основные направления и формы сотрудничества по проекту строительства детской железной дороги на территории Саратова.

- Соглашение позволит сделать более эффективным взаимодействие Приволжской магистрали и органов власти Саратовской области и, несомненно, придаст новый импульс нашему конструктивному сотрудничеству в реализации проекта строительства детской железной дороги в Саратове. Строительство детской железной дороги позволит создать около 30 дополнительных рабочих мест и принять на обучении до 800 воспитанников, - отметил начальник ПривЖД Сергей Альмеев.

Проект по строительству детской железной дороги в Саратове планируется реализовать до 2021 года. До конца 2019 года планируется провести предпроектные и проектно-изыскательские работы, а в 2021 году – строительно-монтажные работы.

Протяженность железнодорожной магистрали составит около 2 км. В рамках проекта будет создан единый комплекс, включающий в себя учебно-производственные здания (станции), локомотивное депо, путевое хозяйство и вагонный парк.

В ПривЖД напомнили, что всего в системе ОАО "РЖД" функционирует 25 детских железных дорог, расположенных в городах Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Челябинск, Казань и других. Общая протяженность детских железных дорог превышает 100 км.

В 2018 году количество учащихся составляет 18 330 человек. Общее количество выпускников 2017/2018 учебного года составило 2 142 чел, из которых 808 человек продолжили дальнейшее обучение по программам среднего и высшего профессионального образования по железнодорожным специальностям.