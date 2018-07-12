Подписано соглашение о строительстве детской железной дороги в Саратове

просмотров: 138

По информации пресс-службы Приволжской магистрали, соглашение определяет основные направления и формы сотрудничества по проекту строительства детской железной дороги на территории Саратова.- Соглашение позволит сделать более эффективным взаимодействие Приволжской магистрали и органов власти Саратовской области и, несомненно, придаст новый импульс нашему конструктивному сотрудничеству в реализации проекта строительства детской железной дороги в Саратове. Строительство детской железной дороги позволит создать около 30 дополнительных рабочих мест и принять на обучении до 800 воспитанников, - отметил начальник ПривЖД Сергей Альмеев.Проект по строительству детской железной дороги в Саратове планируется реализовать до 2021 года. До конца 2019 года планируется провести предпроектные и проектно-изыскательские работы, а в 2021 году – строительно-монтажные работы.Протяженность железнодорожной магистрали составит около 2 км. В рамках проекта будет создан единый комплекс, включающий в себя учебно-производственные здания (станции), локомотивное депо, путевое хозяйство и вагонный парк.В ПривЖД напомнили, что всего в системе ОАО "РЖД" функционирует 25 детских железных дорог, расположенных в городах Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Челябинск, Казань и других. Общая протяженность детских железных дорог превышает 100 км.В 2018 году количество учащихся составляет 18 330 человек. Общее количество выпускников 2017/2018 учебного года составило 2 142 чел, из которых 808 человек продолжили дальнейшее обучение по программам среднего и высшего профессионального образования по железнодорожным специальностям.