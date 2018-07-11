В СГУ открыт набор в магистратуру
На юридическом факультете СГУ открыт набор в магистратуру по направлению «Реклама и связи с общественностью в системе управления». Программа основана на междисциплинарной интеграции, поэтому её слушателями могут стать не только бакалавры по направлению «Реклама и связи с общественностью», но и выпускники бакалавриата практически любого отраслевого направления и профиля.
Сегодня образовательный уровень магистратуры необходим для многих должностей как на государственной службе, так и во многих серьезных бизнес-структурах, компаниях госсектора, политических партиях, общественных организациях. Специалисты отделов и департаментов рекламы и связей с общественностью формируют имидж органов власти, бизнеса и общественных организаций, продвигают их интересы, работают над созданием и поддержанием лояльности общественности к разработке и реализации социальных проектов и программ.
Учебный план предусматривает изучение таких дисциплин, как
методы коммуникативных исследований, теория и практика связей с общественностью, и рекламы, методика преподавания коммуникативных дисциплин, планирование и реализация кампаний по РСО, репутационный менеджмент, социология Интернета, практический брендинг, профессиональные и научные коммуникации, социологические исследования: методы и анализ результатов, управление общественным мнением, маркетинговые исследования в РСО, информационное обеспечение деятельности органов власти, социальный маркетинг, управление коммуникационными рисками, медиакультура информационного общества и другие.
Подробная информация здесь
Центральная приёмная комиссия: +7(8452)51-92-26
Сегодня образовательный уровень магистратуры необходим для многих должностей как на государственной службе, так и во многих серьезных бизнес-структурах, компаниях госсектора, политических партиях, общественных организациях. Специалисты отделов и департаментов рекламы и связей с общественностью формируют имидж органов власти, бизнеса и общественных организаций, продвигают их интересы, работают над созданием и поддержанием лояльности общественности к разработке и реализации социальных проектов и программ.
Учебный план предусматривает изучение таких дисциплин, как
методы коммуникативных исследований, теория и практика связей с общественностью, и рекламы, методика преподавания коммуникативных дисциплин, планирование и реализация кампаний по РСО, репутационный менеджмент, социология Интернета, практический брендинг, профессиональные и научные коммуникации, социологические исследования: методы и анализ результатов, управление общественным мнением, маркетинговые исследования в РСО, информационное обеспечение деятельности органов власти, социальный маркетинг, управление коммуникационными рисками, медиакультура информационного общества и другие.
Подробная информация здесь
Центральная приёмная комиссия: +7(8452)51-92-26