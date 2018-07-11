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Жительница Базарно-Карабулакского района признана виновной в смерти 4-месячного сына

Новости / ЧП
Жительница Базарно-Карабулакского района признана виновной в смерти 4-месячного сына


33-летняя женщина приговорена к исправительным работам.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 25 января осужденная уехала из дома в Саратов по личным делам более чем на сутки, оставив своего младшего ребенка под присмотром двоих малолетних сыновей и пожилой приятельницы. Сделала она это несмотря на то, что у малыша имелся ряд врожденных заболеваний, а также острая респираторная инфекция. В этот же день у мальчика стали активно проявляться симптомы ОРВИ, в частности, повысилась температура тела. При Старший сын пытался позвонить матери, чтобы сообщить об этом, однако она отключила мобильный
телефон. В результате преступного бездействия матери мальчик скончался утром следующего дня.

- Как установлено, смерть ребенка состоит в прямой причинно-следственной связи с ненадлежащей заботой матери о его здоровье, которая оставила его в опасном для жизни и здоровья состоянии, будучи лишенного возможности принять меры к самосохранению в силу малолетнего возраста, - пояснили в следственном управлении.

Отмечается также, что в ходе предварительного следствия выявлен ряд недостатков патронажа за ребенком первого года жизни, имевшего серьезные врожденные заболевания, в лечебное учреждение внесено представление. По результатам его рассмотрения врач и медицинская сестра привлечены к дисциплинарной ответственности.

Приговором суда матери ребенка назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Фото http://www.infoorel.ru