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Уже тысяча человек подали заявку на участие в фестивале-конкурсе "Киновертикаль"

Новости / Культура
Уже тысяча человек подали заявку на участие в фестивале-конкурсе "Киновертикаль"

В Саратовской области продолжается реализация проекта «Малое кино – большое будущее».

По информации пресс-центра, вчера, 9 июля, участники конкурсной программы установили своеобразный рекорд: заявки на участие в открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского кино «Киновертикаль» поступили от тысячи юных авторов.

Наибольшее их количество примет участие в конкурсе анимационных фильмов. В 2018 году эта номинация называется «Свободный полет», что предполагает возможность проявления творческих способностей начинающих кинематографистов в любой анимационной технике и самых разных темах. Приветствуются наличие у участников проекта «Малое кино - большое будущее» занимательной истории и ее неординарного воплощения в киноработе.

По статистике организаторов проекта, впервые в открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского кино «Киновертикаль» - центральном событии проекта - примут участие ребята из малых городов из Архангельской, Кировской, Курской, Томской областей и Ставропольского края.

Проект «Малое кино - большое будущее» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото http://kids-inform.ru