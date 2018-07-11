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Саратовские промышленники приняли участие в международной выставке в Екатеринбурге

Новости
Саратовские промышленники приняли участие в международной выставке в Екатеринбурге


9 июля начала работу IX международная выставка «Иннопром-2018».

По информации министерства экономического развития региона, Саратовскую область на выставке представили компании «Агросигнал», Саратовский резервуарный завод, «Новохим Центр» и «Оригинал». Продукцией Саратовского резервуарного завода заинтересовались представители компании, специализирующейся на создании автозаправочных комплексов.

Как отмечает директор регионального Центра поддержки экспорта Наталья Корниенко, несмотря на промышленную направленность мероприятия, интерес посетителей вызвала продукция сельскохозяйственного комплекса Саратовской области, в частности китайских гостей интересовала сельхозпродукция - зерно и зернобобовые культуры.

Также стенд Саратовской области посетили торговые представители России в Казахстане Александр Яковлев и Турецкой Республике Айдар Гашигуллин, которые выразили готовность содействовать продвижению продукции саратовских производителей на зарубежные рынки.