В Саратове открылась «Школа социальной активности граждан старшего поколения»
Акции в ее рамках проходят при поддержке регионального минздрава и нацелены на профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у жителей старшего поколения.
Как сообщили в министерства, в ходе проекта «Школа социальной активности граждан старшего поколения» в детском оздоровительном центре «Дубки» специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики и Центра здоровья поликлиники №17 Саратова провели скрининговое обследование ветеранам Заводского района. Участники акции получили рекомендации медицинских специалистов по сохранению здоровья.
- Основа профилактики болезней – здоровый образ жизни, самый верный путь к активному долголетию. Благодаря ему, человек способен прожить долгую и счастливую жизнь, в которой не будет места усталости, депрессии и болезням. Для того, чтобы быть здоровым и в пожилом возрасте, необходимо быть физически активным, правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха, регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, - отметили организаторы.
В минздраве пообещали, что мероприятия профилактической направленности будут продолжены.