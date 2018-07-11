Саратовцев приглашают на фестиваль науки, здоровья и творчества «Открытое небо»

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По словам организаторов, данный фестиваль является социальным проектом и направлен на решение таких задач, как создание творческо-организационной площадки для всех участников фестиваля, работающих в области творчества и пропагандирующих здоровый образ жизни; приобщение широкого круга населения к творчеству, культурному и здоровому проведению досуга.Участие в фестивале примут творческие коллективы Саратова и Саратовской области, ремесленники, представители самодеятельного творчества, организаторы детских праздников и развлечений.Мероприятия фестиваля пройдут в Корольковом саду и в лесопарке Кумысная поляна и будут разбиты на несколько тематических дней. В первый состоится заезд участников и инструктаж, на второй намечено открытие фестиваля и работа детской площадки. Затем пройдут День театра, День музыки, День волонтерства, общественных организаций и добровольничества, День талантов. В шестой день также состоится торжественное закрытие фестиваля.