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Стартовала акция «Сохрани свой велосипед»

Новости
Стартовала акция «Сохрани свой велосипед»


Ее проводит региональное управление МВД.

Как отметили в ведомстве, оставленные без присмотра двухколесные транспортные средства нередко становятся легкой добычей для злоумышленников. Зачастую сами владельцы при обращении в полицию не могут точно описать характерные приметы похищенного велосипеда. При наличии минимальной информации розыск имущества и лиц, причастных к совершению кражи существенно осложняется.

В рамках мероприятия сотрудники полиции и представители общественных организаций правоохранительной направленности в местах массового нахождения людей будут проводить паспортизацию велосипедов. Гражданам объяснят, насколько необходима паспортизация двухколесных для большей вероятности их нахождения в случае хищения.

Акция «Сохрани свой велосипед» проводится в городе до 15 июля.