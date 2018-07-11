Стартовала акция «Сохрани свой велосипед»
Ее проводит региональное управление МВД.
Как отметили в ведомстве, оставленные без присмотра двухколесные транспортные средства нередко становятся легкой добычей для злоумышленников. Зачастую сами владельцы при обращении в полицию не могут точно описать характерные приметы похищенного велосипеда. При наличии минимальной информации розыск имущества и лиц, причастных к совершению кражи существенно осложняется.
В рамках мероприятия сотрудники полиции и представители общественных организаций правоохранительной направленности в местах массового нахождения людей будут проводить паспортизацию велосипедов. Гражданам объяснят, насколько необходима паспортизация двухколесных для большей вероятности их нахождения в случае хищения.
Акция «Сохрани свой велосипед» проводится в городе до 15 июля.