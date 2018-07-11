В Саратове отметят 190-летие со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского

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Как сообщают организаторы, в 10.00 руководители области и города, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского и других ВУЗов, потомки мисателя, сотрудники музея-усадьбы соберутся на Воскресенском кладбище, чтобы почтить память великого земляка.Продолжатся торжества в 11.30 на усадьбе. Гости музея услышат рассказ о детстве Николая Чернышевского: семье, увлечениях, любимых книгах; смогут поиграть в любимые игры детей XIX. Подготовлена программа детских коллективов: ансамбля русской песни « Девчата», народного коллектива « Вдохновение» Городского клуба детского творчества «Романтик». Завершится детский праздник запуском воздушного змея.Пришедшие в этот день смогут познакомиться со всеми экспозициями музея, а также с выставками детского рисунка - «Наши славные земляки», работами студентов художественного училища им. Боголюбова, посвященными Н.Г.Чернышевскому. В галерее В. О. Фомичева пройдет мастер-класс Надежды Шитовой. Под руководством художника каждый желающий сможет создать образ Н.Г. Чернышевского.С 13.00 до 15.00 дети старшего школьного возраста, студенты и знатоки истории жизни Н.Г. Чернышевского приглашаются на литературно-детективную игру «Освобождение Ч».В 15.30 зале музея, где размещена выставка «200 лет роду Чернышевских в Саратове. Страницы семейной истории», состоится необычный «Провинциальный салон». Он откроется необычной выставкой – впервые представят автографы Н.Г.Чернышевского на раритетных изданиях «Лессингъ, его время, его жизнь и деятельность» 1857 года.Праздничная программа салона откроется выступлением профессора театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Виктора Кульченко. Прозвучат стихотворения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова. Участники ансамбля хоровой миниатюры «Музыка сердца» (руководитель Виктория Ковалева) исполнят народные песни и романсы русских композиторов.С 16.00 театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» представит новый театральный проект «Ожившие образы старого дома» - сцены из жизни семьи Чернышевских.В 17.00 чествование знаменитого саратовца продолжится у памятника Н.Г. Чернышевскому, на площади, носящей его имя. Прозвучат страницы биографии Н.Г.Чернышевского, выступления общественности, ученых и писателей. Состоится праздничный концерт.Вечером с 18.00 до 20.00 в павильоне летней библиотеки ЦБС в «Липках» пройдет акция «Читаем Чернышевского»: выставка книг Н.Г.Чернышевского, выступления саратовских поэтов и писателей. У «Открытого микрофона» каждый сможет прочесть отрывки из романов Чернышевского «Что делать?», «Пролог» и диалоги из пьесы «Мастерица варить кашу».Фото http://gostopgo.ru